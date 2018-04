Arjen Lubach en twee Nederlandse musea genomineerd voor Webby Award

Tv-maker Arjen Lubach, het Gemeentemuseum Den Haag en het Rijksmuseum Amsterdam maken kans op een Webby Award, de Oscar voor de digitale wereld. In totaal maken dit jaar 32 Nederlanders, Nederlandse bedrijven en reclamebureaus kans op een prijs in een van de vele tientallen categorie├źn, van wetenschap tot bankieren en van design tot satire.

Lubach is genomineerd met zijn filmpje Netherlands second, een satirische reactie op Donald Trumps motto America first. Het filmpje ging de hele wereld over en er kwamen tal van varianten op Lubachs video.

Jimmy Kimmel

Bij de Webby-verkiezing in de categorie Viral Video neemt Lubach het op tegen onder meer een van zijn grote collega's uit de VS: Jimmy Kimmel. Die liet in zijn talkshow bekende acteurs onvoorbereid beledigende tweets voorlezen. Ook de compilatie daarvan was een wereldwijd succes op internet.