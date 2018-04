Acht mensen onwel in Hilversums zwembad

Het Hilversumse zwembad De Lieberg is vlak voor het middaguur ontruimd nadat acht mensen onwel waren geworden. Ze hadden last van prikkende ogen en ademhalingsproblemen. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.

Welke stof de problemen veroorzaakt heeft, wordt nog onderzocht. De toestand van de mensen die naar het ziekenhuis moesten, is ook nog onduidelijk. De overige aanwezigen in het zwembad zijn ondergebracht in een nabijgelegen pand.

Van de brandweer Amsterdam is een zogenoemde Adviseur Gevaarlijke Stoffen overgekomen. De specialist is beter in staat om aan de hand van metingen vast te stellen om wat voor stof het gaat dan het lokale brandweerkorps, zegt een woordvoerder. Het gaat om een standaardprocedure. Voor zover nu bekend is er geen sprake van gevaar voor de omgeving.