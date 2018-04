Oud-gitarist Cees Tol (70) van BZN overleden

Oud-gitarist Cees Tol van BZN is overleden. Tol was 70 jaar en overleed vannacht in het ziekenhuis aan de gevolgen van een plotselinge longontsteking, zegt een woordvoerder van Volendam Music tegen het ANP.

Tol speelde tussen 1966 en 1988 gitaar in de succesvolle band BZN. Samen met Jan Tuijp schreef hij een paar van de grootste hits, zoals Pearlydumm, Just an Illusion en Amore.