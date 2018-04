Konijnen op Schiermonnikoog krijgen hulp bij voortplanting

Schiermonnikoog heeft een konijnenprobleem. Er zijn te weinig konijnen op het Waddeneiland. Daarom begint Natuurmonumenten met een fokprogramma.

Konijnen zijn nuttig, omdat ze struiken aanvreten en zo het landschap open houden. Ook graven de beesten holen die kunnen dienen als broedplaats voor vogels als de tapuit.

Door ziektes als myxomatose en VHS is de populatie van duizenden teruggelopen naar een honderdtal.

De holen uit

Natuurmonumenten wil de konijnen daarom een handje helpen bij de voortplanting, schrijft Omrop Fryslân. Daarvoor zet de natuurbeheerder fretten in - die verjagen de dieren uit hun holen.

Studenten van groenopleiding Van Hall Larenstein vangen vervolgens de konijnen, tellen ze, doen genetisch onderzoek en enten ze in.

De konijnen gaan vervolgens naar afgeschermde stukken grond in de duinen, waar zij voor nageslacht kunnen zorgen. Konijnen van het vasteland halen is omslachtig, onder meer vanwege het in regelen van vergunningen.