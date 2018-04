Lavrov is een 'ouweling', maar geen vertrouweling van Poetin

Sergej Lavrov is al sinds 2004 minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten van Poetin en Medvedev. Daarvoor was hij de Russische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, waar Rusland een permanente zetel in de Veiligheidsraad bezit. In de jaren 70 was hij Sovjet-diplomaat in Sri Lanka. Lavrov spreekt naast Russisch ook Armeens, Engels, Frans en Singalees.