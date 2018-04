Na het weekend wordt het zonnig en warm

De korte broeken, rokjes en T-shirts kunnen uit de kast. Nederland wacht na het weekend een warme, zonnige week. De maximumtemperatuur kan op woensdag en donderdag volgens Weerplaza zelfs in de buurt van de 25 graden komen, waarmee de eerste zomerse dag van het jaar lonkt.

De winter heeft dit jaar lang geduurd. Zo werd het in De Bilt op 17 maart overdag niet warmer dan 0 graden.

Komend weekend is het al zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt zo'n 18 graden, 6 graden boven het gemiddelde. Wel is er kans op een plaatselijke bui en is het geregeld bewolkt. Michiel Severin van Weerplaza spreekt van een overgangsweekend.

Hogedrukgebied

Het echt zonnige lenteweer begint dinsdag. Dan trekken de wolkenvelden weg, neemt de neerslagkans af en stijgt de temperatuur tot boven de 20 graden.

"Er komt een heel groot hogedrukgebied precies boven Nederland en Duitsland te liggen", zegt Severin. "Dinsdag, woensdag en donderdag worden schitterend, met veel zon en nauwelijks wind."