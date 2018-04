Eigenaar krijgt gestolen schilderij van Chagall na dertig jaar terug

De FBI heeft na bijna dertig jaar een gestolen schilderij van kunstenaar Marc Chagall teruggevonden. Het werk Othello en Desdemona dook op bij een kunsthandelaar in Washington D.C. die het niet vertrouwde toen het zonder documenten ter verkoop werd aangeboden. Het bleek gestolen te zijn door iemand die in het appartementengebouw werkte waar het schilderij in een woning hing.

Othello en Desdemona werd geschilderd in 1911. Het verzamelaarsechtpaar Ernest en Rose Heller kocht het in de jaren 20. In 1988 werden zij het slachtoffer van een grote inbraak. Terwijl ze op vakantie waren werd het doek gestolen uit hun appartement in Manhattan samen met een aantal andere werken van onder meer Hopper, Picasso en Renoir.

In de dagen na de diefstal zei Ernest Heller volgens de Amerikaanse justitie dat de Chagall hem van alle gestolen kunstwerken misschien wel het dierbaarst was. "Het is nu helemaal aan de politie. Soms worden ze teruggevonden, maar ik betwijfel het."

FBI

De man die het schilderij in bezit had, meldde zich zelf bij de autoriteiten. Dat was hem aangeraden door de kunsthandelaar uit Washington. De FBI opende een onderzoek naar de zaak en zo werd ontdekt dat de man het werk al sinds eind jaren 80 of begin jaren 90 op zolder had liggen in zijn woning in de staat Maryland. Het zat in een kist gemaakt van een deurpost en multiplex, waarop gekrabbeld stond 'div. middelbareschoolwerken'.

De man uit Maryland had de Chagall overgenomen van de dief zelf. Of hij wist dat het gestolen was, laten de FBI en de rechtbankstukken in het midden.

Volgens politie-onderzoeker Hess was de diefstal een inside job. De inbreker werkte in het appartementencomplex waar Rose en Ernest Heller woonden. "Iemand met makkelijke toegang tot het gebouw stal uit de appartementen terwijl de bewoners buiten de deur waren."

Verjaard

Hoewel de FBI nu weet waar het werk was en wie het had gestolen, is vervolging niet meer mogelijk. De misdrijven zijn verjaard. Wel wordt het onderzoek voortgezet, ook in de hoop dat de andere ontvreemde werken worden teruggevonden.

Othello en Desdemona wordt teruggegeven aan de nabestaanden van het echtpaar Heller. Beiden zijn inmiddels overleden. Het plan is om de Chagall te veilen. De opbrengsten worden gebruikt om de verzekering terug te betalen. De rest van het geld wordt overgemaakt aan goededoelenorganisaties, waaronder een kunstenaarskolonie in New Hampshire.