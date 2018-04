Nieuwe compostfabriek wast vóór lozing mestlucht 'schoon'

Zo'n 400 vrachtwagens storten wekelijks hun lading paardenpoep en kippenmest in het Noord-Limburgse Milsbeek, bij CNC. Deze fabriek maakt er - in vier weken tijd - compost van dat gebruikt wordt bij de teelt van champignons.

Als u champignons of oesterzwammen in de koelkast hebt staan, is de kans groot dat ze zijn geteeld op compost van deze fabrikant. De fabriek - met een marktaandeel in Nederland van pakweg 75 procent - is het afgelopen jaar voor 22 miljoen euro verbouwd. Vanmiddag komt koning Willem-Alexander op bezoek, speciaal om de nieuwe productie te openen.

Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw, werd de compost in Milsbeek gemaakt in de open lucht. Dat leidde tot grote stankoverlast, tot groot verdriet en boosheid van omwonenden. "We hebben inderdaad een geschiedenis op deze locatie", zegt directeur Tom van Wijk.

Boomschors

"We hebben grote problemen gehad. Er kwam veel ammoniak vrij en andere stank." In deze nieuwe fabriek wordt de compost in tunnels verbouwd en wordt de fabriekslucht 'gewassen', voordat die in de buitenlucht wordt geloosd. De mestgeur wordt verder verminderd door biobedden van boomschors. "Is dat hightech of niet?", vraagt Van Wijk.

Klachten van omwonenden behoren volgens de CNC-directeur dan ook tot het verleden. Iemand die op zo'n 200 meter woont van de compostfabriek zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal: "Ach, als de wind een beetje verkeerd staat, ruik je nog wel iets. Maar ik vind dat echt muggenzifterij. Ik woon hier inmiddels 15 jaar, ik heb er helemaal geen problemen mee gehad."