Nu weer lege klassen in Brabant en Limburg, wat kunnen we nog verwachten?

Vandaag wordt er weer gestaakt in het basisonderwijs. De staking maakt deel uit van een reeks estafettestakingen. Vorige maand legden leerkrachten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht het werk neer, vandaag doen leerkrachten in de provincies Noord-Brabant en Limburg dat. Ze willen hogere salarissen en een lagere werkdruk.

In februari maakte het kabinet bekend dat het 237 miljoen euro in het onderwijs steekt om de werkdruk aan te pakken. Heeft het wel zin om dan nog verder te gaan met stakingen? Volgens hoogleraar sociaal recht Barend Barentsen blijft het een kwestie van de langste adem: "De actievoerders vinden het bedrag niet genoeg, dus is het hun volle recht om door te gaan. Het is alleen de vraag in hoeverre de ander wil toegeven."

