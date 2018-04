De eredivisie voor topmannen bestaat niet, blijkt uit studie

Het heeft geen zin om salarissen van topbestuurders te laten afhangen van wat andere bestuurders verdienen. Een markt voor topmannen bestaat niet, zegt Manuel Lokin, advocaat bij Stibbe. Hij deed acht jaar lang onderzoek naar beloningen van topbestuurders en hoopt vandaag bij de Erasmus Universiteit op het onderwerp te promoveren.

Bedrijven verhogen soms het salaris van de topbestuurder, om te voorkomen dat diegene naar een bedrijf vertrekt waar er meer wordt betaald. ING wilde het salaris van topman Ralph Hamers met 50 procent verhogen, omdat er bij andere vergelijkbare bedrijven ook meer wordt betaald.

"Hamers is eredivisie, maar werd Jupiler League betaald", zei president-commissaris Jeroen van der Veer, die het besluit van de salarisverhoging verdedigde. Na felle kritiek trok ING de salarisverhoging terug.

Ook verzekeraar ASR gebruikte het argument van de internationale markt om de salarissen van topbestuurders te verhogen. Lokin heeft in zijn studie geen bewijs gevonden dat er een markt voor topbestuurders bestaat.

Korte termijn

Volgens Lokin is er nog iets mis met het beloningsbeleid. Bestuurders kijken te veel naar resultaten op de korte termijn vanwege bonussen die ze krijgen als ze goed presteren. "Helaas is de mens niet in staat op een positieve manier gestuurd te worden door financiƫle prikkels", zegt Lokin in het FD.

"Ze werken te goed, waardoor bestuurders hun opdracht vernauwen tot het op korte termijn halen van hun individuele doelen, ook als dat ten koste gaat van het grotere belang van het welzijn van de onderneming op de lange termijn."

Zijn voorstel is om bestuurders na afloop van hun bestuursperiode te belonen op basis van hoe de onderneming ervoor staat.