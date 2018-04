Slapen of nog even voetballen, hoe laat moet je kind naar bed?

Nu het langer licht is, raken veel ouders 's avonds verzeild in een discussie met hun kinderen. Want waarom moet de een zijn bed in, terwijl de ander buiten mag voetballen? En hoe kan je nu gaan slapen, als het nog zo licht is buiten?

Gemiddeld gaat een kind tussen de 4 en 6 jaar tussen 19.00 en 19.30 uur naar bed. Voor kinderen van 11 tot 12 jaar is dit tussen 20.30 uur en 21.00 uur. "Maar tussen klasgenootjes onderling zitten soms grote verschillen. Een belangrijke vraag voor oudere kinderen is bijvoorbeeld wie The Voice of Wie Is De Mol mag afkijken", zegt Hilde Tholen, hoofdredacteur van tijdschrift Ouders van Nu.

Volgens Tholen is de discussie rond de bedtijd voor veel ouders een herkenbaar thema. "Tussen april en juli zoeken ouders vaker naar informatie op onze site dan in de winter. De bedtijd is een heel Nederlands, en ook een beetje Duits fenomeen. In andere landen gaan kinderen gewoon naar bed als ze moe zijn."

'Soms wat onderhandelingen'

Ook het gezin Draaij uit Amsterdam-Noord is bekend met de kwestie. "Bij ons in de straat hadden verschillende buren zelfs met elkaar afgesproken dat de kinderen tot 19.30 uur buiten mochten spelen. Maar wij deden daar niet aan mee, dat contract hebben we nooit ondertekend", zegt vader Jan lachend.

"We eten vaak rond 19.30 uur en daarna mogen ze nog even spelen", vertelt moeder Sabine. Dochters Isara (11) en Karmijne (10) gaan allebei rond 20.30 uur naar bed. Ze houden zich meestal netjes aan de afspraken, vertelt Karmijne. "Maar soms zijn er wel wat onderhandelingen", geeft haar zus Isara toe.

Vroeg niet altijd beter

Het is het beste om per kind te bekijken hoeveel slaap nodig is, stelt de Vereniging Kind en Slaap, een groep artsen die zich bezighoudt met het slaapgedrag van kinderen. "Een kleuter altijd om 19.00 uur op bed leggen, is niet goed", benadrukt Sigrid Pillen, kinderneuroloog en voorzitter van de Vereniging Kind en Slaap. "De ideale bedtijd kan per kind een tot anderhalf uur verschillen."

Kinderen die relatief vroeg naar bed worden gestuurd, zijn volgens Pillen niet automatisch beter af. "Zij kunnen uren protesteren of wakker liggen, terwijl een jongetje dat nog even mocht voetballen uiteindelijk misschien veel beter slaapt."