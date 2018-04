'Doodgaan bij de protesten in Gaza is niet zo erg'

Toch zet Mohammed elke week zijn leven op het spel bij de demonstraties aan de grens. Bij de protesten zijn inmiddels zeker 33 doden en duizenden gewonden gevallen. Maar Mohammed is niet bang voor de dood, zegt hij. "De Palestijnen kijken elke dag de dood in de ogen. Door de bezetting en door de oorlogen. Dus het is niet zo erg om daar te sterven. Maar we vragen er niet om om gedood te worden. We willen leven."

Volgens Israël wil Hamas, de groepering die in Gaza aan de macht is, met deze protesten de aandacht afleiden van de enorme problemen in de Gazastrook. Ook zegt Israël dat veel demonstranten helemaal niet vreedzaam zijn, maar dat ze juist met geweld de grens over willen gaan. Het Israëlische leger treedt hard op tegen demonstranten die in de buurt van de grens komen, of met stenen of molotovcocktails gooien.