Shell: we overleven de overgang van fossiel naar duurzame energie

In 2050 bedraagt de wereldwijde oliebehoefte volgens Shell nog altijd 78 miljoen vaten per dag, zo'n 85 procent van vandaag, maar zelfs in 2070 zal het olieverbruik nog op 50 tot 60 miljoen vaten per dag liggen. Bij zwaar transport en in de chemie blijft de vraag naar olie groot. Shell blijft dan ook investeren in het op peil houden olie- en gasproductie om aan de groeiende vraag naar energie in de wereld te voldoen", zegt Shell-topman Ben van Beurden.

Shell zegt in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs de CO2-uitstoot drastisch te willen reduceren. Tegen 2050 moet de uitstoot gehalveerd zijn en in 2070 gestopt. De afbouw geldt ook voor Shells eigen productieproces en de geleverde producten.

"Het betekent meer duurzame energie, biobrandstoffen en elektrische auto's en oplaadpunten", zegt Van Beurden, "maar ook meer gas voor elektriciteit, industrie en transport en technologie ontwikkelen voor de opvang en het ondergronds opslaan van CO2".

'Business as usual'

De activistische aandeelhoudersgroep bij Shell, Follow This, vindt het rapport teleurstellend. "Het is bij Shell business as usual", zegt Mark van Baal. "Geen urgentie, geen commitment aan Parijs en geen voorstellingsvermogen van een wereld zonder olie en gas."

Volgens Milieudefensie blijkt dat Shell de gevolgen van de energietransitie niet overziet. "Shell voorziet een wereld die goed is voor Shell, maar rampzalig voor het klimaat en ons allemaal."