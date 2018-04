'Kappersvak onder druk door wildgroei zzp'ers'

Het aantal kappersbedrijven met personeel is de afgelopen vier jaar met 5 procent afgenomen, terwijl het aantal zpp'ers in de kappersbranche met 50 procent toenam. Het totaal aantal kappers is gelijk gebleven, net als de verdeling van inkomsten tussen de twee groepen. De 5700 kapperszaken met personeel verdienden in 2017 65 procent van de omzet, de dik 19000 zpp'ers verdienden de rest. Met andere woorden: een groter wordend aantal zzp'ers moet hetzelfde stuk van de taart verdelen. Dat betekent volgens kappersorganisatie ANKO dat er veel kappers zijn bij gekomen met zeer lage inkomsten. Zij doen het vak er een beetje bij en staan dus niet voor dezelfde kwaliteit.