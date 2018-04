Heimwee speelt Belgische defensie parten

Het Belgische leger schaft het verplicht slapen op de kazerne tijdens de militaire opleiding mogelijk af. Te veel rekruten haken namelijk voortijdig af vanwege heimwee.

In de afgelopen tien jaar beëindigden 3877 rekruten hun militaire opleiding; 16,2 procent stopte omdat ze thuis misten. Defensie wil hen tegemoetkomen.

Normaal gesproken moeten de militairen in opleiding vanaf zondagnacht tot vrijdagmiddag op de kazerne blijven. Defensie wil toestaan dat rekruten doordeweeks ook 's avonds naar huis mogen. Om het weekend langer te maken, wordt gekeken of de lessen dichter op elkaar gepland kunnen worden. Het leger onderzoekt nog of het internaatregime versoepeld of zelfs opgeheven kan worden.

Personeelstekorten

De grootste vakbond voor defensiepersoneel in België, VSOA, hoopt niet dat door de extra vrije tijd de militaire opleiding vertraagd wordt, zegt een woordvoerder tegen de Belgische krant Nieuwsblad.

Hoogleraar en defensiespecialist Luc de Vos snapt de beslissing, maar denkt dat de maatregel een negatief effect kan hebben op het moreel van militairen. "Wat als die jongens en meisjes die nu tijdens de week al naar huis willen, straks voor vier maanden op buitenlandse missie moeten?", vraagt hij zich af in de krant.

De Belgische defensie heeft een groot personeelstekort door vergrijzing. Dit jaar wil het leger nog 160 officieren, 611 onderofficieren en 810 vrijwilligers en matrozen in dienst nemen.