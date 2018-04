Zeldzame blauwoogmaki (met groene ogen) geboren in Apenheul

Er is een zeldzame blauwoogmaki in Apenheul geboren. Moeder New Hope is bevallen van een gezonde zoon, Reny. Het apenjong lag in een stuit en is met een keizersnede gehaald. Het diertje heeft opmerkelijk genoeg groene ogen.

Het kleintje, dat in maart is geboren, wordt voorlopig nog niet aan het publiek getoond. Reny wordt voorlopig door verzorgers met de fles grootgebracht, omdat de moedermaki het jong niet zelf kan voeden.

"Dit is een uitzonderlijke situatie," zegt een woordvoerder van Apenheul tegen Omroep Gelderland. "Dit heeft ook niet onze voorkeur. Maar bij een soort die zo zeldzaam is in dierentuinen, maakt elk jong dat het haalt, verschil."

Zeldzaam

Het Wereld NatuurFonds noemt de blauwoogmaki's "ernstig bedreigd". Het is een van de meest bedreigde primaatsoorten; de dieren komen in het wild alleen in Noordoost-Madagaskar voor. Er zijn er wereldwijd ongeveer 75 in gevangenschap.

In de laatste 25 jaar is de populatie met meer dan 80 procent afgenomen. Grootste bedreiging is het grootschalig verlies van leefgebied, omdat jungle wordt omgezet in landbouwgrond. Daarnaast worden de dieren zwaar bejaagd voor voedsel.

Apenheul is onderdeel van het internationale fokprogramma voor blauwoogmaki's, om de soort in dierentuinen te behouden.

Overigens komt het vaker voor dat blauwoogmaki's geen blauwe ogen hebben: sommige mannetjes van deze soort hebben weliswaar opvallende helblauwe ogen, maar bleekgrijze of lichtgroene ogen komen ook voor. Daarmee zijn ze samen met de mens uniek onder de primaten, die vaak alleen donkere irissen hebben.