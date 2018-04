Chinese baby geboren vier jaar na dood van ouders

In China is een kind geboren, vier jaar na de dood van zijn ouders bij een verkeersongeluk. Zijn grootouders voerden een jarenlange strijd om hem geboren te laten worden.

Shen Jie en Liu Xi waren twee jaar getrouwd toen ze aan een ivf-behandeling begonnen. Ze lieten vier embryo's invriezen. Vijf dagen voordat een embryo zou worden teruggeplaatst, stierven Jie en Xi.

Drie jaar later, in 2016, wilden de ouders van Jie en Xi de voogdij over de embryo's krijgen. Ji en Xi waren allebei enig kind en hun ouders wilden graag de familielijn voorzetten. In China bestaat geen regelgeving over wat er moet gebeuren met embryo's die niet zijn teruggeplaatst. Na vele rechtszaken kregen de grootouders de voogdij en gingen ze op zoek naar een draagmoeder.

Draagmoeders verboden

Omdat draagmoederschap verboden is in China, kwamen ze via via uit bij een draagmoeder in Laos. In december kwam de vrouw met een toeristenvisum naar China om daar te bevallen. Daardoor heeft het jongetje nu de Chinese nationaliteit.

Hij heet Tiantan, wat schattig betekent. Gezegd wordt dat hij de ogen heeft van zijn moeder, maar verder vooral lijkt op zijn vader.

Na de geboorte hadden de grootouders van Tiantan nog steeds juridische problemen. Zo moesten zij met een dna-test bewijzen dat het kind familie is, zodat zij de voogdij over hem behouden.