Doodgeschoten man gevonden in auto Eindhoven

In Eindhoven heeft een voorbijganger in het stadsdeel Strijp een dode man gevonden in een auto. De politie laat weten dat hij is doodgeschoten. Rond 08.00 uur kwam de melding bij de politie binnen.

Het slachtoffer is een 51-jarige man uit Eindhoven, meldt de politie Oost-Brabant.

De omgeving van de straat Den Bult is afgezet. Rechercheurs doen sporenonderzoek en maken beeld vanuit de lucht.