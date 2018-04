Amnesty: minder executies en terdoodveroordelingen

Het aantal executies en terdoodveroordelingen is het afgelopen jaar wereldwijd afgenomen. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een jaarlijks rapport.

Vorig jaar vonden zeker 993 executies plaats, iets minder dan de 1032 executies het jaar ervoor. In 2015 lag het aantal met 1634 nog op het hoogste punt sinds 1989.

Ook het aantal doodvonnissen daalde: van 3117 in 2016 naar 2591 het afgelopen jaar. Egypte vormt een opvallende uitzondering: daar nam het aantal doodvonnissen met 70 procent toe.

In Saudi-Arabië, Iran, Irak en Pakistan werden 84 procent van alle executies uitgevoerd. De VS staat voor het tweede jaar op rij niet in de top 5.

Amnesty: niet alleen goed nieuws

Volgens Amnesty betekenen de dalende cijfers niet alleen goed nieuws. Zo werden er in vijftien landen mensen ter dood veroordeeld vanwege drugsgerelateerde vergrijpen. Dat is verboden volgens het internationaal recht.

Ook werden in die landen mensen geëxecuteerd voor misdrijven die ze als minderjarige hadden begaan. Ook mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking werden berecht.

Bovendien is China niet meegenomen in de cijfers: dat land houdt alle informatie over executies en terdoodveroordelingen geheim. Volgens Amnesty is China wereldwijd koploper met jaarlijks duizenden executies en doodvonnissen.

Amnesty schat dat wereldwijd minstens 22.000 mensen in een dodencel zitten.