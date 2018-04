Snel internet regelen we zelf wel, vinden 10 Gelderse gemeenten

Tien gemeenten in de Gelderse regio Rivierenland gaan zelf snel internet aanleggen voor duizenden adressen buiten de bebouwde kom. Ze hebben daarvoor naar eigen zeggen als eerste regio in Nederland toestemming gekregen van de Europese Commissie.

De 12.000 aansluitingen in het buitengebied van de gemeenten moeten het nu nog doen met internet via een telefoonlijn. De regio vergelijkt dat met "een eenbaansweg, aangelegd in de jaren 50". Omdat commerciƫle partijen niet met oplossingen kwamen voor het buitengebied besloten de tien gemeenten zelf maar aan de slag te gaan.

"Elk adres wordt aangesloten, zonder aansluitkosten", zegt een woordvoerder van de regio Rivierenland tegen Omroep Gelderland. Inwoners zijn niet verplicht om gebruik te maken van het snelle internet.

De gemeenten sluiten een lening af van zo'n 38 miljoen euro om de aanleg te bekostigen. Dat geld moet worden terugverdiend met de exploitatie door een commerciƫle partij.

Glasvezel (of niet)

Het woord is nu aan de gemeenteraden. Als die positief zijn, wordt een aanbesteding uitgeschreven. Dan moet ook blijken of er glasvezel wordt aangelegd of een andere techniek wordt gebruikt. Het is de bedoeling dat de 12.000 adressen in 2020 zijn aangesloten.

Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.