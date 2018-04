Zuckerberg had het op dag twee toch een stuk moeilijker

Daarnaast is er nog steeds geen duidelijkheid of er meer bedrijven zijn die via apps op grote schaal gebruikersgegevens hebben verzameld. Er volgde wel een iets duidelijker tijdspad dan gisteren: Zuckerberg denkt voor dit onderzoek een paar maanden nodig te hebben. Waar hij wel een duidelijk antwoord op had, was of hij bij de 87 miljoen getroffen gebruikers hoort: ja.

Een onderwerp dat meerdere malen werd aangehaald waren de dames Diamond & Silk, een Afro-Amerikaans duo dat op Facebook in video's zijn steun uitspreekt voor president Trump (hij is bovendien een fan). Ze worden sinds september gecensureerd en kregen vorig week een mail van het bedrijf dat hun video's onveilig zijn.

Die analyse, zegt Facebook tegen The Washington Post, was verkeerd. De kwestie leidde tot veel vragen vanuit de met name conservatieve politici die Zuckerberg ondervroegen.

Daarnaast werd de topman ook gevraagd naar diversiteit binnen het bedrijf. Op de vraag of hij op korte termijn een Afro-Amerikaan zou toelaten tot het dagelijkse bestuur reageerde Zuckerberg niet.

Ruim tien uur aan hoorzittingen

Aan het einde van vandaag had Zuckerberg er meer dan tien uur aan hoorzittingen op zitten. Ook al was de toon scherper dan gisteren, er is geen reden om te denken dat de topman gehavend uit de gesprekken is gekomen.