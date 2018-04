Aalsmeerse bloemenexporteur 'beste familiebedrijf van Nederland'

Dutch Flower Group is de winnaar van de Familiebedrijven Award 2018. De prijs werd vanmiddag uitgereikt aan de trotse families Van Zijverden en Van Duijn, die eigenaar zijn van de bloemenexporteur uit Aalsmeer.

Het bedrijf bestaat uit dertig gespecialiseerde handelsbedrijven die gezamenlijk in de hele sierteeltketen actief zijn. Volgens de jury is het bedrijf er ondanks de groei van de organisatie in geslaagd om zowel de participatie van werknemers te stimuleren, als de familiecultuur vast te houden.

Ook investeert het bedrijf in duurzaamheid en worden goede doelen ondersteund in de gebieden waar het familiebedrijf actief is. Daarbij zijn ook "initiatieven opgezet om het welzijn van de hulpbehoevende medemens te verbeteren", schrijft de jury in het rapport.

Genomineerden

Dutch Flower Group moest het opnemen tegen vier andere bedrijven: AFAS Software, Klokholding, Royal Verstegen en Joh. Mourik & Co. Holding.

Verslaggever Jeroen Schutijser ging nog voor de uitreiking van de prijs langs bij genomineerde Royal Verstegen, het specerijen- en kruidenbedrijf van de familie Driessen uit Rotterdam. Hij kreeg daar een rondleiding van de hoogste baas, Michel Driessen.