Bijleveld biedt VS hulp bij transport militair materieel

Nederland wil de 'toegangspoort' worden voor Amerikaans defensiematerieel dat naar Europese landen vervoerd moet worden. Defensieminister Bijleveld heeft in een gesprek met haar Amerikaanse collega Mattis in het Pentagon extra Nederlandse hulp aangeboden om de militaire mobiliteit te vergroten.

"Onze ligging is gunstig en we hebben de logistieke ervaring en knowhow", benadrukt Bijleveld. In NAVO-verband wordt al langer gesproken over de verbetering van de "militaire snelweg" in Europa. Door bureaucratie bij de grensposten in verschillende landen en een woud aan regels is het lastig om militair materieel snel te verplaatsen van Zuid- of West-Europa naar het oosten.