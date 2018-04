Defensie sluit terugdraaien kazerneverhuizing niet uit

Het onderzoek naar de motieven van mariniers die het korps verlaten, kan ertoe leiden dat minister Bijleveld de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen opnieuw gaat bekijken. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De krant schreef vanochtend dat de verhuizing mogelijk wordt teruggedraaid. Er zouden in de eerste drie maanden van het jaar 73 mariniers zijn vertrokken.

Bij Defensie zijn ze geschrokken van het grote aantal mariniers dat de dienst heeft verlaten, bleek vorige maand al. Dat aantal is hoger dan gebruikelijk en daarom is besloten onderzoek te doen naar de redenen waarom mensen afhaken.

Als blijkt dat de voorgenomen verhuizing van de kazerne de belangrijkste reden is, gaat het ministerie nog eens nadenken wat er moet gebeuren.

'Vlissingen aantrekkelijk maken'

Het ministerie probeert verder na te gaan of het vertrek van medewerkers een enorme aderlating is of dat de gaten in de organisatie wel weer kunnen worden opgevuld.

Daarnaast wordt gekeken of er iets gedaan kan worden waardoor Vlissingen een aantrekkelijkere vestigingslocatie kan worden of of mariniers kunnen worden overgehaald om te verhuizen.

Volgens het ministerie is er nog veel tijd voor zo'n onderzoek. De eerste contracten voor Vlissingen worden rond juni volgend jaar getekend.

Vakbonden: verband leegloop en verhuizing

Militaire vakbonden leggen een direct verband tussen het vertrek van de mariniers en de voorgenomen verhuizing. Voorzitter Debie van de VBM riep vandaag minister Bijleveld nogmaals op om "een goede herijking" te doen van het besluit om de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn te sluiten en de marinierskazerne te verhuizen naar Vlissingen.

Volgens Debie willen mariniers hun gezinnen niet nog meer belasten dan nu al het geval is door te verhuizen naar een totaal andere regio. Mariniers zijn vaak en langdurig van huis. Verder zou de nieuwe kazerne in Vlissingen slechtere trainingsfaciliteiten krijgen.