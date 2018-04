Europese inval bij Ziggo Sport voor onderzoek uitzendrechten

De Europese Commissie heeft een inval laten doen bij Ziggo Sport in verband met een onderzoek naar gesjoemel met sportuitzendrechten.

"Er zijn invallen gedaan bij bedrijven die zich bezighouden met de distributie van mediarechten en aanverwante rechten met betrekking tot verschillende sportevenementen en/of hun uitzendingen", meldt de Commissie.

Ziggo Sport laat in een schriftelijke reactie weten dat er inderdaad een inval geweest is. Het bedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek en kan er verder niets over zeggen.

Kartelvorming

Er zijn bij verschillende sportmediabedrijven in Europa invallen gedaan. Zo ook in Londen bij het Britse 21st Century Fox van Rupert Murdoch. Dat bedrijf is onder meer eigenaar van Fox Sports.

Mogelijk hebben de mediabedrijven de Europese antitrustwetten overtreden, die onder meer kartelvorming en concurrentiebeperking moeten voorkomen.

Ziggo Sport is onderdeel van VodafoneZiggo, dat in Nederland onder meer de uitzendrechten heeft van de Formule 1 en de Premier League. De uitzendrechten van onder meer de Nederlandse Eredivisie, de Duitse Bundesliga en de UEFA Europa League zijn in handen van Fox Sports.