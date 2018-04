Rivieren wereldwijd steeds meer vervuild door medicijnen

Rivieren worden wereldwijd steeds meer vervuild door geneesmiddelen. Volgens wetenschappers moet er nu ingegrepen worden, anders neemt de vervuiling met medicijnen voor 2050 met twee derde toe.

Bij de Europese conferentie voor geowetenschappen in Wenen is gewaarschuwd voor de vervuiling door onder meer pijnstillers, antibiotica, hormonen en kalmerende middelen, die terechtkomen in het water. Zo schrijft The Guardiandat ongeveer 80 procent van alle antibiotica uiteindelijk in de natuur belandt.

Diclofenac

Het afval van bijvoorbeeld hormoonverstorende stoffen leidt er bijvoorbeeld toe dat amfibieën en vissen van geslacht veranderen. En door de pijnstiller diclofenac worden gieren uit India met uitsterven bedreigd. Over de hele wereld zijn rivieren over meer dan 10.000 kilometer besmet met dit middel, dat volgens de onderzoekers ook een aanwijzing is voor de aanwezigheid van andere geneesmiddelen.

Wereldwijd wordt jaarlijks zo'n 2400 ton diclofenac geslikt. Slechts zeven procent van het medicijnafval wordt door zuiveringsinstallaties gefilterd. Daarna wordt nog eens twintig procent opgevangen door andere ecosystemen. De rest belandt in de oceaan.

Vervuilde gebieden

Francesco Bregoli, onderzoeker bij het kennis- en opleidingscentrum voor water van de Unesco in Delft, ontwikkelde met een internationaal team een systeem waarmee de meest vervuilde gebieden in de wereld opgespoord kunnen worden. Het blijkt dat de rivieren in Latijns-Amerika, Afrika en Azië het meest vervuild zijn. Daar wordt nog minder dan een kwart van het vervuilde water gereinigd omdat de juiste technologie ontbreekt.

Maar een verbetering van de waterzuiveringsapparatuur is volgens onderzoekers niet de hoofdoplossing voor het probleem. Ook het medicijngebruik moet wereldwijd substantieel omlaag. Verder wordt het rioleringssysteem rond steden steeds verder uitgebreid, maar het rioolwater wordt onvoldoende gereinigd. Daarnaast leidt het medicijnafval ook tot de ontwikkeling van resistente bacteriën.