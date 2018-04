Scholen over waarschuwing inspectie: eenzijdig en niet verrassend

De conclusie van de onderwijsinspectie dat de kwaliteit van het onderwijs gestaag afglijdt, is eenzijdig en onterecht, zegt de VO-Raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Er is ruimte voor verbetering op scholen, maar er is geen sprake van dat de onderwijskwaliteit daalt, zegt VO-Raad-voorzitter Paul Rosenmöller.

Die conclusie kan al helemaal niet worden getrokken in een tijd dat er "geen euro extra" in leraren wordt geïnvesteerd en "de maatschappelijke opdracht van scholen alleen maar complexer wordt", zegt Rosenmöller.

De VO-Raad wijst erop dat ook uit het inspectierapport blijkt dat meer kinderen dan voorheen opklimmen van het vmbo naar een hoger schoolniveau, dat er minder zwakke scholen zijn en dat schoolkinderen in Nederland zich veilig voelen. In dat licht doet de inspectie geen recht aan de scholen die dat allemaal voor elkaar hebben gekregen, zegt Rosenmöller.

Basisonderwijs niet verrast

De PO-Raad, die de basisscholen vertegenwoordigt, ziet het "jarenlang overvragen en onderwaarderen" van leerkrachten als de belangrijkste oorzaak voor de teruglopende prestaties van leerlingen. De Raad vindt de conclusie van de inspectie dan ook "zorgelijk, maar niet verrassend".

Voorzitter Rinda den Besten voegt daaraan toe dat de basisscholen zelf de regie moeten nemen om hun zwaartepunten te bepalen in het "overladen lesprogramma". Ze wil dat scholen zelf scherp letten op hun onderwijskwaliteit en daarover verantwoording afleggen. Daarnaast moet de overheid met meer geld over de brug komen, aldus de PO-Raad.

Meer geld voor leraren

Ook de onderwijsvakbond AOb ziet het lerarentekort als de belangrijkste oorzaak voor de teruglopende resultaten van leerlingen in het basisonderwijs. Doordat er te weinig leraren zijn, stijgt de werkdruk "en dat gaat ten koste van het onderwijs", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Ze wijst verder op het inhuren van tijdelijk personeel en freelancers. Dat verhoogt de werkdruk van de vaste leraren en betekent een aanslag op het budget van de school, bevestigt ook de Onderwijsinspectie. Verheggen ziet dan ook een oplossing in een forse verhoging van de lerarensalarissen om meer leraren aan te trekken en flexwerk terug te dringen.