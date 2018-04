Het is weer die tijd: zonnebankje tegen witte benen, maar pas wel op

De eerste mooie dagen van het jaar, voor veel mensen is dat hét moment om naar de zonnebank te gaan. Want met die witte benen kun je echt geen rokje aan, zo is de gedachte. Uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding blijkt dat bijna een op de vijf Nederlanders weleens een zonnebankje pakt. Veel te veel, vinden dermatologen en KWF. Ze stappen daarom naar de minister en willen maatregelen.

Er moet een verplichting komen van waarschuwingsberichten over de risico's van zonnebanken. Daarnaast een verbod op communicatie over de positieve gezondheidseffecten van zonnebanken en tenslotte een betere handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar of ouder voor zonnebankgebruik.

Dermatologen zien dat steeds meer jonge mensen huidkanker krijgen. Annebeth Flinterman werkt in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht. In haar behandelkamer hangen foto's van verschillende vormen van huidkanker. "Die hele donkere vlek is een melanoom, die kunnen uitzaaien. Ze komen ook steeds meer bij jonge mensen voor en daar kunnen zij aan doodgaan. Er zijn studies die laten zien dat als je op jonge leeftijd naar de zonnebank gaat je 75 procent meer kans hebt op het ontwikkelen van een melanoom."

Verschil zon en zonnebank

Onder de zonnebank wordt je huid in korte tijd aan een hoge dosis uv-straling blootgesteld. Meer uv-straling betekent meer risico op huidkanker. Het verschil met een zonnebank en de zon buiten is dat er in de zonnebank geen uvb zit. Uvb-straling zorgt ervoor dat je sneller verbrandt. Volgens dermatoloog Flinterman ga je daarom buiten eerder uit de zon en loop je dan dus minder schade op dan onder de zonnebank.

KWF wil de zonnebanken niet verbieden. Maar mensen moeten wel gewaarschuwd worden voor de gezondheidsrisico's. Ze ergeren zich aan de teksten waarmee zonnestudio's adverteren, zoals: 'Verantwoord zonnen, kan hier!'

Kleren aan

Er zijn zo'n 600 zonnestudio's in Nederland en 1500 zonnepunten-zonnebanken in onder meer sportscholen, wellnesscentra en bij kappers. Huib van Heest, bestuurslid van de Nederlandse branchevereniging van zonnestudio's vindt het standpunt van KWF betuttelend. "Ze fixeren alles op de zonnebank, dat stoort ons in hoge mate. Geen enkel wetenschappelijk rapport zegt dat de zonnebank schadelijker zou zijn. Identiek zo goed en slecht als de echte zon. Of je nou buiten of binnen een overdosis neemt dat is je eigen verantwoordelijkheid. Men moet zelf de keuze maken."

Volgens de zonnebankenbranche is het gezonder om een paar keer per jaar onder de zonnebank te gaan dan regelmatig op vakantie naar een Zuid-Frankrijk. "En reisbureaus en vliegvelden mogen wel gewoon reclame maken, zoals: 'We bring you to the sun!'"

Dat af en toe onder de zonnebank gaan goed is voor het aanmaken van Vitamine D is volgens dermatoloog Flinterman onzin. Een kwartier per dag buiten lopen is volgens haar genoeg. Lachend voegt ze toe: "De enige manier om de zonnebank te doen, is met kleren aan en een muts op je hoofd."

Krijg je nu wel nog niet genoeg vitamine D of heb je meer risico op huidkanker door de zon of de zonnebank? KWF Kankerbestrijding en de branchevereniging van zonnestudio's verschillen van mening over de risico's.