Regen veroorzaakt overlast: ondergelopen huizen en kelders

In Zuid-Holland is de brandweer vannacht druk geweest met meldingen van ondergelopen huizen en kelders. De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid meldt aan het ANP dat het vooral raak was in de Alblasserwaard. Ook iets verderop vanuit de Hoeksche Waard kwamen veel meldingen van wateroverlast.

In het centrum van Rotterdam stond het water in een café op de Oostdijk. In Schipluiden, bij Delft, werd een huis getroffen door de bliksem. De brandweer kon het brandje op het dak snel blussen.

In Venlo waarschuwde de politie gisteravond voor putdeksels die na zware regenval waren weggespoeld.

Inmiddels is de meeste regen richting de Noordzee het land uitgetrokken.