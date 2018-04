Frans gevechtsvliegtuig verliest nepbom boven fabriek, twee gewonden

Een gevechtsvliegtuig heeft in het midden van Frankrijk per ongeluk een namaakbom losgelaten. Het projectiel, dat door de Franse luchtmacht wordt gebruikt voor oefeningen, kwam terecht op een fabriek in de plaats Nogent-sur-Vernisson. Twee mensen raakten zwaargewond, maar zijn buiten levensgevaar.

Volgens een lokaal radiostation gaat het om een gevechtsvliegtuig Mirage 2000 van vliegbasis Nancy-Ochey. Volgens een Franse kolonel was het de bedoeling dat de bom op een militair oefenterrein bij Reims zou worden losgelaten.

In de fabriek waar de namaakbom terechtkwam, worden onderdelen van auto's geproduceerd. De brandweer was in eerste instantie bang voor ontploffingsgevaar, maar kwam er snel achter dat het niet om een echte bom ging.

Uit voorzorg werden 600 medewerkers van de fabriek geƫvacueerd. Het is nog onduidelijk waardoor de nepbom eerder is losgekomen.