Zuckerberg heeft geen zicht op andere datalekken, zegt hij in Senaat

Facebook weet niet of nog meer bedrijven via apps die zonder toestemming data van gebruikers hebben verzameld. Dat heeft topman Mark Zuckerberg gezegd in de Amerikaanse Senaat.

Senator Grassley vroeg de topman of er andere gevallen dan dat van Cambridge Analytica bekend zijn of voorbeelden van apps die data niet hebben verwijderd en dat wel hadden moeten doen. Zuckerberg antwoordde daarop dat hij daar geen informatie over heeft en ervoor zal zorgen dat zijn team daarop terugkomt.

Dat is opvallend, omdat Zuckerberg die vraag van mijlenver had zien aankomen. Daarnaast meldde zakenzender CNBC eerder een tweede geval: CubeYou. Daar is nog niet zoveel over bekend, maar het blijft wel gek dat Zuckerberg hier niets over zegt. Facebook heeft CubeYou geschorst en onderzoekt de zaak.

Vervolgens werd hem door senator Nelson gevraagd of Facebook ooit een abonnementsmodel zou overwegen. Daar is nooit sprake van geweest en Zuckerberg benadrukte dat een verdienmodel gebaseerd op reclame het beste werkt voor zijn bedrijf.