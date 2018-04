Azc's zijn slecht voor kinderen met een ziekte of handicap

Kinderen in asielzoekerscentra met een handicap of ziekte, hebben het extra moeilijk vanwege de woonomstandigheden. De kamers zijn klein en vol, wat zorgt voor extra stress en verergering van de klachten.

RTL Nieuws had inzage in de dossiers van twee kinderen met wie het niet goed gaat. Volgens Defence for Childeren hebben tientallen kinderen hiermee te maken. "Bij onze kinderrechtenhelpdesk kwamen vorig jaar 57 meldingen binnen, tegen 40 het jaar ervoor,"zegt Martine Goemans, juriste bij Defence for Children. "Dat zijn er zoveel dat we er meer over willen weten en daarom zijn we nu onderzoek aan het doen."

Het onderzoek is pas over een paar maanden afgerond, maar volgens Goemans is het duidelijk dat er twee zaken spelen. "Niet alleen de opvang is een probleem, maar ook het verblijfsrecht."

"Het baart ons grote zorgen dat de rechten van gehandicapte kinderen nog steeds niet goed in de wet staan. Er is een kinderrechtenverdrag en een gehandicaptenverdrag, maar die werken nog niet goed voor deze groep kinderen. Wij willen nu onderzoeken waar het mis loopt."

Kwetsbare kinderen

Volgens de verdragen hebben kwetsbare kinderen recht op extra bescherming van de Nederlandse overheid. "In de verblijfsprocedure is een verblijfsvergunning een onneembare horde. Aan de staatssecretaris wordt bijna als een gunst een vergunning gevraagd voor deze kinderen, maar hij geeft zo'n verblijfsvergunning bijna nooit. Terwijl iedere Nederlander voor zich ziet dat een ziek of gehandicapt kind in een azc geen leven heeft, soms letterlijk sterft in afwachting van zo'n vergunning."

Terwijl Defence for Children verder gaat met het onderzoek, is de Tweede Kamer aan zet, zegt Goemans. "In de wet moet worden geregeld dat een verblijfsvergunning geen gunst is en dat hun rechten worden erkend. De verdragen liggen er al, ze moeten alleen concreter worden gemaakt in de Nederlandse wetten."

Hoeveel zieke en gehandicapte kinderen in asielzoekerscentra wonen, is niet bekend. Die cijfers worden door het ministerie niet bijgehouden. "Het enige waar we op af kunnen gaan zijn de meldingen die bij ons binnenkomen via onze kinderrechtenhelpdesk.

In de knel

RTL Nieuws was bij het azc in Amersfoort, waar twee kinderen in de knel zitten. De 6-jarige Zuzu met het syndroom van Down woont daar in afwachting van zijn uitzetting naar Irak, samen met zijn moeder. Het jongetje is volgens zijn moeder gestrest en boos en daardoor agressief. Zijn broertje zit vanwege alle problemen zelfs in een crisisopvang.

Ook de 15-jarige Qiyas uit Azerbeidjan heeft problemen. Hij heeft epilepsie en krijgt steeds regelmatiger aanvallen die volgens zijn neuroloog te maken hebben met zijn woonsituatie.

Volgens Goemans van Defence for Children spelen dit soort problemen in veel andere azc's. "Maar niet alleen hun woonsituatie is problematisch. Want hoe kan het dat zulke zieke kinderen nog in azc's zitten?"