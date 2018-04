Burgemeester Pieter Smit van Oldambt onverwacht overleden

Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt is onverwacht overleden. Dat meldt de gemeente Oldambt.

De straat in Scheemda waar Smit woonde, werd aan het begin van de avond afgezet. Meerdere politieauto's en een ambulance kwamen ter plaatse. Ook de technische recherche was volgens RTV Noord aanwezig.

Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat alles wijst op een natuurlijke dood, maar dat onderzoek werd gedaan om daar zeker van te zijn. Later op de avond meldde de gemeente dat uit het onderzoek bleek dat Smit is overleden aan een hartstilstand.

Pieter Smit is 54 jaar geworden. Hij was sinds 2010 burgemeester in Oldambt. Daarvoor was hij onder meer politieman en wethouder namens D66 in Zoetermeer.