Ruzie tussen haviken en zeearenden trekt tienduizenden kijkers

Vorig jaar hadden de zeearenden in het park een nest gebouwd. De verwachting was dan ook dat ze er dit jaar weer zouden broeden. Maar dat gebeurde niet: de twee zeearenden namen het nest in van twee haviken, iets verderop in het park. De haviken pikten op hun beurt weer het oude nest van de zeearenden in.

Inmiddels hebben de haviken vier eieren gelegd in het oude nest van de zeearenden. Hoewel de zeearenden zelf besloten om het nest van de haviken in te pikken, laten ze nog altijd merken dat ze de baas zijn van het oude nest. Volgens de Vogelbescherming komen de zeearenden regelmatig langs om te pesten en de haviken de stuipen op het lijf te jagen.

Echte soap

De eieren van de haviken hebben de aanvallen tot nu toe overleefd. Toch scheelt het soms maar weinig. Zoals iedere soap heeft ook deze dus een ware cliffhanger. Want gaat het de haviken lukken om jongen groot te brengen? Zal de zeearend de eieren misschien toch gaan opeten? Of wacht hij liever tot de eieren uitkomen om daarna toe te slaan?

Kortom: het blijft de komende weken spannend in Nationaal Park De Alde Feanen. En alles is dus hier live te volgen.