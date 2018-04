OM eist jaar cel en boete tegen toerist die valse bommelding deed

Het Openbaar Ministerie heeft vanwege een valse bommelding een jaar gevangenisstraf en een geldboete van 10.000 euro geëist tegen een man uit Malta. Vanwege de melding werd de trein tussen Amsterdam en Berlijn bij Oldenzaal ontruimd.

De man van 45 was eind vorig jaar met zijn vriendin op vakantie in Nederland. Omdat het stel ruzie had, stapte de vrouw op 28 december in de trein van Amsterdam naar Berlijn.

De verdachte wilde haar tegenhouden en belde daarom naar de NS. Hij waarschuwde voor zijn vriendin, die geradicaliseerd zou zijn. Volgens de man had ze een briefje achtergelaten met de tekst "I will destroy everybody in Europe". Na de melding werd de trein bij Oldenzaal stilgezet en ontruimd. Een explosievenverkenner onderzocht de trein, maar kon niets vinden.

Enorme gevolgen

Twee dagen later werd de man opgepakt. De gevolgen van de nepmelding waren volgens het OM enorm: "Het treinverkeer heeft geruime tijd stilgelegen, hulpdiensten, vervoersbedrijven en waarschijnlijk ook treinpassagiers zijn gedupeerd. Door de enorme media-aandacht is niet alleen angst veroorzaakt bij de treinpassagiers, maar veel breder in de maatschappij."

Hoewel de verdachte het woord bom niet heeft gebruikt, is hij volgens het OM toch schuldig omdat hij bewust de suggestie wekte dat er een explosief in de trein zou liggen. Ook wordt hij verdacht van bedreiging.

Schadevergoeding

Van het jaar cel dat het OM eist zouden acht maanden voorwaardelijk moeten zijn, met een proeftijd van drie jaar. Naast de geëiste geldboete van 10.000 euro wil het OM ook dat de man schade gaat vergoeden: 10.000 euro aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven, 1705 euro aan de NS en 984 euro aan het Medisch Spectrum Twente, dat de gedupeerde passagiers opving.

Over twee weken neemt de rechtbank in Almelo een besluit. De man is in afwachting van de uitspraak op borgtocht vrijgelaten.