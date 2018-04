Sportklas moet vrouwen werven voor Amsterdamse Brandweer

De brandweer Amsterdam-Amstelland is begonnen met een sportklas voor vrouwen, om hen door het nu vaak te zware toelatingstraject te loodsen. De brandweerleiding "zet vol in" op het aantrekken van vrouwen, onder meer met campagnes op sportscholen. De bedoeling is het korps diverser te maken.

Dat lijkt hard nodig. De Amsterdamse brandweer heeft al jaren te maken met een verziekte bedrijfscultuur. Burgemeester Van der Laan sprak vorig jaar van een "gesloten cultuur, waarin racisme, discriminatie en pesten plaatsvindt".

Dildo

Half december vond een receptiemedewerker een dildo in haar bureaula. De korpsleiding heeft gezegd dit soort acties niet te accepteren. Veel brandweerlieden vinden dat er niet moeilijk gedaan moet worden over dit soort grappen, schreef het Parool.

Bij de brandweer Amsterdam-Amstelland werken bijna 500 professionele brandweerlieden, onder wie 10 vrouwen. Desgevraagd zegt een woordvoerder dat brandweervrouwen in spe "mee moeten kunnen komen in een mannenwereld". Zij doelt op het fysieke werk, maar ook op de cultuur. "Je hebt veel mannen om je heen", zegt woordvoerder Eliza Dijkema. "Die maken soms harde grappen."

Dijkema denkt dat "een incident" als met de dildo vrouwen niet weerhoudt van solliciteren. Het tekort aan vrouwen heeft volgens haar weinig te maken met een imagoprobleem. "Van de nieuwe lichting vrouwen krijgen we daar geen negatieve signalen over terug. Ook de receptiemedewerker werkt nog met plezier bij ons."

Fysieke test te zwaar

Wat wel verklaart dat er weinig brandweervrouwen zijn? "Sportieve vrouwen denken nu eenmaal niet snel aan de brandweer als werkgever", zegt Dijkema. "De vrouwen die zich wel aanmelden, komen vaker dan mannen niet door de toelating. Vorig jaar kwam slechts 23 procent van de vrouwen door de fysieke toelating. Bij de mannen was dat 70 procent."

Om geïnteresseerde vrouwen voor te bereiden op de test, krijgen ze nu wekelijks training van de brandweer: in de sportschool, het zwembad en op de hindernisbaan. Ze krijgen een trainingsschema en "tips en tricks" om de toelating makkelijker te halen. Volgens Dijkema maakt dat precies het verschil tussen zakken en slagen. De toelatingseisen blijven voor mannen en vrouwen gelijk.