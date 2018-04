Jazzlegende Boy Edgar postuum geëerd voor hulp aan Joden in oorlog

Nina Simone noemde hem een genie, hij was bevriend met Duke Ellington en was naamgever van de meest prestigieuze jazzprijs van Nederland. Toch wordt Boy Edgar (1915-1980) vandaag niet geëerd vanwege zijn muzikale verdiensten. De befaamde jazzarrangeur, flamboyante muzikant en pionierend arts krijgt postuum de Yad Vashem-onderscheiding voor zijn hulp aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Edgar bracht tijdens de oorlog Joodse kinderen van Amsterdam naar onderduikadressen in het Gelderse plaatsje Heumen, waar hij werkte als doktersassistent. Op die manier heeft hij volgens Yad Vashem zeker vijf kinderen aan een onderduikplek geholpen.

Verslingerd aan jazz

Dat oorlogsverleden bleef lange tijd onderbelicht. "Hij heeft nooit gepraat over wie hij hielp tijdens de oorlog, dus we weten er vrij weinig over", vertelt Marie-Claire Melzer in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Voor een boek over Edgar ploos ze Nederlandse oorlogsarchieven na. Wat vaststaat is dat hij het helpen van onderduikers doodnormaal vond, zegt Melzer. "Als hij nog leefde, had hij deze onderscheiding waarschijnlijk geweigerd."

Edgar, zoon van een Indische moeder en Armeense vader, groeide op in een welgestelde familie. Dat veranderde toen de beurskoersen van New York in 1929 plotseling fors kelderden. Zijn vader, een handelaar in goederen als koffie en cacao, ging failliet en overleed kort daarna. Als vijftienjarige puber bleef Edgar met zijn moeder in armoede achter.