Oud-minister Schippers gaat Haagse coalitie vormen

Oud-minister Edith Schippers gaat proberen om in Den Haag een nieuwe coalitie te formeren waarin Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks zitten. Dat melden bronnen in het stadhuis aan Omroep West.

Schippers neemt het stokje over van haar VVD-partijgenoot Hans Wiegel, die de afgelopen weken verkenner was voor een nieuw stadsbestuur. Hij maakt vanmiddag zijn bevindingen bekend. De verwachting is dat de vier partijen genoeg vertrouwen in elkaar hebben om samen een coalitie te vormen.

Eind 2017 werd bekend dat Schippers uit de landelijke politiek zou stappen. Ze was de laatste jaren minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook was ze na de Tweede Kamerverkiezingen een van de informateurs.