Korpschef Akerboom wil Europese aanpak van drugs

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er in Europa meer wordt samengewerkt om drugshandel te bestrijden. Niet alleen de politie heeft daarin een rol, maar ook bedrijven. Dat zei hij tijdens een internationale politietop in Rotterdam.

Akerboom denkt aan onder meer postbedrijven. Die zouden beter op pakketjes kunnen letten die ze bezorgen. Door die alertheid kunnen meer drugszendingen worden onderschept, zei de korpschef in zijn toespraak.

Maar ook politiediensten kunnen meer dan ze nu doen. Volgens Akerboom is samenwerking op Europees niveau nu hard nodig, omdat drugshandel niet ophoudt bij de grens. Er moet onder meer harder worden opgetreden tegen georganiseerde criminaliteit en corruptie.

Verantwoordelijkheid drugsgebruikers

"Er is geen andere optie, want we hebben allemaal hetzelfde probleem. We kunnen het niet alleen", zei Akerboom.

Volgens de korpschef moeten ook drugsgebruikers een belangrijke rol gaan spelen bij de aanpak van criminaliteit.

"Je ziet nu veel twintigers en dertigers die doordeweeks erg gezond leven met yoga, smoothies en fitness. Maar in het weekend nemen ze cocaïne en pillen. Op deze manier wordt drugsgebruik genormaliseerd. Van dat imago moeten we af", zei Akerboom.

Drugsgebruikers hebben volgens de korpschef niet in de gaten dat ze een systeem in stand houden dat wordt gekenmerkt door het gebruik van extreem geweld.

Grapperhaus

Minister Grapperhaus van Justitie deelt die kritiek. "Nederland maakt kennis met geweld dat het kent uit Hollywoodfilms. De moord op een broer van een kroongetuige was een nieuw dieptepunt", zei de minister op de politietop in Rotterdam, verwijzend naar een recente afrekening in de 'Mocro-oorlog'.

"Drugs worden geassocieerd met een 'happy time', alsof het erbij hoort. Ik accepteer die acceptatie niet. Achter een pil of 'lijntje' schuilt een wereld van keiharde criminaliteit; liquidaties, witwassen, corruptie, fraude en milieucriminaliteit."

Volgens de minister gaat er jaarlijks drie miljard euro om in de Nederlandse drugshandel. "We zijn slechts in staat om tien procent op te sporen", zei Grapperhaus. Ook hij pleit voor betere internationale samenwerking.