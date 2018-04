'Alle kunstliefhebbers in Nederland krijgen een enorm cadeau'

Museumdirecteur Rudolph de Lorm van het Singer Laren herinnert zich hoe hij zich vergaapte aan de schilderijen aan de muren toen hij voor het eerst bij het echtpaar Blokker thuis kwam. "Ik dacht: jéétje, wat zien we hier?", zegt hij tegen het NOS Radio 1 Journaal. Hij waande zich Sjakie in de chocoladefabriek. Kunstliefhebbers kunnen dat binnenkort ook ervaren.

Want vandaag werd bekend dat Els Blokker, de weduwe van Blokker-oprichter Jaap Blokker, een privécollectie van meer dan honderd schilderijen aan het Singer Laren schenkt. Met deze schilderijen kan het Singer Laren een onderbelichte periode uit de Larense kunstgeschiedenis in volle glorie laten zien.

Een enorm cadeau

Voor De Lorm is de schenking een droom die uitkomt. "Dit is een onvergetelijke dag. Alle kunstliefhebbers in Nederland krijgen vandaag een enorm cadeau." De collectie vertelt volgens De Lorm een belangrijk verhaal over de modernistische kunstenaarskolonie in Laren rond 1900.

De schilderijen zijn gemaakt door kunstenaars zoals Jan Sluijters, Leo Gestel, Jan Toorop en Carel Willink. Die kunstenaars golden als echte vernieuwers die Nederland weer op de kunsthistorische kaart zetten, legt De Lorm uit.Zij gebruikten felle kleuren en weinig perspectief, de schilderijen hoefden er niet precies zoals in het echt uit te zien.