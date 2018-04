Thuisbezorgd grijpt in bij ontevreden shoarma-verkopers

Restaurants die de hogere tarieven van etenbestelsite Thuisbezorgd doorberekenen aan de klant, worden daar door het bedrijf op aangesproken. Thuisbezorgd heeft vier ondernemers in Tilburg op het oog die bezorgkosten rekenen vanwege de hogere commissie die ze moeten afdragen.

Als er besteld wordt via de eigen site of via de telefoon hoeven die kosten van 1 of 2 euro niet te worden betaald. Ook restauranteigenaren op andere plekken in het land proberen klanten via voordeeltjes weg te lokken bij Thuisbezorgd. Sommige bieden een gratis toetje aan als er via de eigen site wordt besteld.

Verschillende restauranteigenaren in het land hebben de afgelopen maanden geprotesteerd tegen de hogere tarieven. Ze moeten sinds dit jaar 13 procent van hun omzet via Thuisbezorgd afdragen. Toen de website jaren geleden begon was dat nog 6 procent. Ook in Goes, Hellevoetsluis en Emmen zijn ondernemers begonnen met een eigen bezorgsite.

Meer lucht

Eigenaar Milas van grillroom Bosporus in Tilburg is een van de ondernemers die de hogere kosten doorberekent aan z'n klanten door bezorgkosten te vragen. "Ik doe het liever niet, maar wij zijn genoodzaakt om dat te doen", zegt hij. "Je wilt de klant zoveel mogelijk tevreden houden, maar op deze manier krijgen wij meer lucht."

Samen met andere ondernemers uit de stad is hij een eigen bestelsite begonnen waar de kosten voor de ondernemers een stuk lager zijn.