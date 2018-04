Rutte pleit in China voor vrije handel en tegen protectionisme

Premier Rutte heeft tijdens zijn bezoek aan China een pleidooi gehouden tegen het opwerpen van handelsbarrières. Hij reageerde daarmee op de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China.

Die dreiging wordt steeds groter. Beide landen willen importheffingen invoeren op elkaars producten.

Rutte deed zijn oproep in een toespraak op een economisch congres van Aziatische landen. De premier is een van de gasten.

Uitdagingen

"In de zeventiende eeuw was de Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot al onder de indruk van de mensen in Azië en dan vooral van hun inventiviteit", zei Rutte. De relatie tussen Azië en Europa is volgens hem sinds die tijd opgebloeid, maar er liggen nog uitdagingen.