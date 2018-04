'Ouderen zijn juist flexibeler op arbeidsmarkt dan jongeren'

Wie al heel wat jaren gewerkt heeft en zonder baan komt te zitten, komt moeilijk aan nieuw werk. Meer dan de helft van de langdurig werklozen is ouder dan 45 jaar. De groeiende economie helpt wel iets, maar niet voldoende, en daarom start de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) een speciale vacaturesite.

"Zeker de groep die aan het begin van de crisis werkloos raakte, komt maar moeilijk aan een baan", zegt algemeen directeur Liane den Haan. "Er kleeft een stigma aan oudere werknemers: ze zijn duur, niet productief, altijd ziek. Maar dat klopt allemaal niet."

Bij vervoerder Noot kennen ze de vooroordelen over ouderen op de werkvloer, maar herkennen doen ze het niet. "Bij ons werken zo'n 1200 mensen en het gros is ouder dan 50 jaar", zegt personeelsmanager Erik Willems. "Oudere werknemers zijn juist heel flexibel, want ze hebben bijvoorbeeld geen thuiswonende kinderen die aandacht nodig hebben. Als er plots een extra ritje gereden moet worden, doen ze dat zonder moeite."

"Een hogere leeftijd is in ons werk bovendien een voordeel. Wij vervoeren veel kinderen met een beperking. Die hebben stiptheid en regelmaat nodig en daar zijn oudere chauffeurs heel goed in", aldus Willems.

John de Wolf

ANBO krijgt steeds vaker vragen van werkgevers die willen weten waar ze oudere werknemers kunnen vinden. "Daarom lanceren wij nu de vacaturesite voor 45-plussers. Zeker sinds John de Wolf campagne voor ons voert, tonen bedrijven meer interesse in ouderen op de arbeidsmarkt."

De ouderenbond trekt bij het beheren van de site op met uitzendbureau Ervaren Jaren, dat zich richt op oudere werkzoekenden. "Je mag in Nederland natuurlijk niet discrimineren, dus op de vacatures op deze nieuwe site mogen ook jongeren reageren", zegt directeur Jan-Dick Verheul. "Het gaat erom dat de bedrijven die hun vacatures plaatsen, open staan voor oudere werknemers."

Volgens Verheul is dat al winst. "Wij krijgen vaak werkzoekenden binnen die ouder zijn en nooit worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Op basis van hun leeftijd zijn ze al kansloos. Nu kunnen ze solliciteren op vacatures van bedrijven die ouderen niet bij voorbaat uitsluiten. En werkgevers komen zo ook makkelijker in contact met oudere werkzoekenden, want dat blijkt lang niet altijd eenvoudig."