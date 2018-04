Salmonellabesmetting in VS door salade met kip

In de Verenigde Staten is een dode gevallen door een salmonella-uitbraak en zijn 265 mensen ziek geworden. De bacterie zat in een salade met kip die verkocht werd in staten in het midden-westen van Amerika.

Het lijkt erop dat de maandenlange uitbraak nu ten einde is gekomen, zegt het Amerikaanse RIVM. Onder de zieken waren baby's van 1 jaar oud, maar ook 89-jarige mensen. Twee derde van de besmette mensen is vrouw.

Dikke darm kwijt

94 mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Een vrouw uit Nebraska lag een week op de intensive care en een man uit Iowa verloor zijn dikke darm door de besmetting. Verscheidene ouderen zijn opgenomen in zorginstellingen, omdat hun immuunsystemen verzwakt zijn.

De salade met kip wordt sinds begin februari niet meer verkocht, nadat mensen naar de supermarkt hadden gebeld met klachten. Een paar weken later besloot de producent meer dan 9000 kilo kipsalade terug te roepen, omdat er positief was getest op salmonella. Het is onduidelijk hoe de besmetting is ontstaan.

Tientallen mensen hebben inmiddels de producent aangeklaagd, omdat ze ziek zijn geworden door de maaltijd.