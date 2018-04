Fleetwood Mac zet gitarist Lindsey Buckingham eruit

De legendarische Amerikaanse band Fleetwood Mac heeft de schrijver van enkele van zijn bekendste hits, gitarist Lindsey Buckingham, ontslagen. Het gerucht ging al een paar dagen, maar het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone heeft het nu bevestigd gekregen.

Buckingham schreef en zong onder meer Go Your Own Way, Tusk, en Second Hand News. Als reden voor zijn ontslag noemt Rolling Stone onenigheid over de komende tournee. Daarin zal de gitarist worden vervangen door Neil Finn van Crowded House en Mike Campbell van The Heartbreakers, de band van Tom Petty.

Lindsey Buckingham zat bij de band, die in 1967 werd opgericht, sinds 1974. Zijn komst viel samen met die van zangeres Stevie Nicks. In 1987 vertrok hij, om in 1996 weer terug te keren. De geschiedenis van de band kent wat de persoonlijke verhoudingen betreft veel ups en downs. Bandleden hadden (en hebben) relaties met elkaar, maar er waren ook vaak hooglopende conflicten.

Neil Finn, die zelf grote successen kende met zijn band Crowded House, toont zich opgetogen. "Twee weken geleden kreeg ik een uitnodiging", zegt hij tegen Rolling Stone. "Een paar dagen later stond ik te spelen met Fleetwood Mac. Het klonk goed, het was heel vanzelfsprekend. Ik kan niet wachten."