Museum Singer Laren krijgt kunstcollectie van familie Blokker

Het museum Singer Laren verwerft een collectie van ruim honderd schilderijen van Nederlandse avant-gardisten van rond 1900. Het gaat om de zogenoemde Nardinc Collectie, de priv├ęcollectie van Els Blokker en Jaap Blokker. Zakenman Jaap Blokker was de oprichter van het Blokkerconcern.

Het echtpaar Blokker verzamelde in de loop der jaren tientallen schilderijen van Nederlandse modernisten. Hun favoriet was Jan Sluijters: van hem bezitten ze veertig schilderijen. Ook werken van andere grote namen, zoals Jan en Charley Toorop, Kees van Dongen, Dik Ket, Carel Willink en Leo Gestel maken deel uit van de verzameling.

Els Blokker financiert bovendien de bouw van een nieuwe vleugel voor het museum. Die moet de Nardinc-vleugel gaan heten en eind 2020 opengaan.

De collectie, die is genoemd naar het huis van de Blokkers in het Gooi, Huize Nardinclant, "biedt een museaal overzicht van het Nederlands modernisme in de eerste helft van de 20ste eeuw en sluit naadloos aan bij de oorspronkelijke Singerverzameling, waarin de nadruk ligt op het Nederlands impressionisme", schrijft het museum in een verklaring.

Het museum maakt het nieuws wereldkundig in een videoboodschap, waarin Els Blokker en Singer-directeur Jan Rudolph de Lorm de schenking toelichten.