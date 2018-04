Grootste graanbedrijf van Europa komt in handen van Arabische sjeik

De grootste graanproducent van Europa, Agricost in Roemenië, is verkocht aan de Al Dahra Group, die in handen is van een sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van meer dan 200 miljoen euro. Het bedrijf stond sinds februari te koop.

Agricost bewerkt ruim 57.000 hectare land en teelt voornamelijk verschillende soorten graan. Daarmee is het het grootste landbouwbedrijf in Europa. Met een lengte van ruim 60 kilometer en een breedte van 11 kilometer is het ongeveer half zo groot als de provincie Flevoland.

Het bedrijf verscheept het graan vanuit eigen havenfaciliteiten aan de Donau. Op het terrein zelf kan nog eens 50.000 ton graan worden opgeslagen.

Afspraken

Het bericht over de overname van Agricost komt een paar maanden na afspraken tussen de Al Dahra Group en de Saudi Agriculture and Livestock Investment Company om akkerland te ontwikkelen in tien landen rond de Zwarte Zee. Op deze manier wil Saudi-Arabië zich verzekeren van voldoende graan in de toekomst voor mens en dier.

Het inwonersaantal van Saudi-Arabië blijft stijgen, waarmee ook de behoefte aan graan groeit. Het land is afhankelijk van productie in het buitenland. In 2016 legde het de eigen productie van granen stil vanwege de toenemende verdroging van de landbouwgronden.

Al Dahra, de nieuwe eigenaar van het landbouwbedrijf, is nog groter dat Agricost. Verspreid over twintig landen bezit het 81.000 hectare landbouwgrond, met vestigingen in onder meer India, Griekenland, Egypte en Servië.