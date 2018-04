Friesland besluit na één dag al te stoppen met 'ludieke muziekweg'

De weg kostte tienduizenden euro's en was bedoeld als ludieke actie om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er wordt vaak te hard gereden en dus was het idee de weggebruikers die keurig 60 rijden te belonen met een deuntje.

Dat bleek toch anders uit te pakken. Zo zouden sommige mensen juist bewust harder gaan rijden om het liedje op dubbele snelheid af te spelen. Ook reden mensen achteruit over de weg om te kijken of het liedje ook achterstevoren zou klinken.

Proef project

Gedeputeerde Poepjes spreekt van leermomenten. "Dat mensen achteruit over een weg rijden, hadden we echt niet zien aankomen. Als we dit van tevoren hadden geweten, dan hadden we dit niet gedaan."

Toch ziet ze de weg niet als een mislukking. "We hebben het altijd als een proefproject gezien. Hoe zal het verkeer erop reageren, werkt het in de praktijk ook, kunnen we ervan leren om dit op andere plekken in de provincie te doen? Dus het is nooit een permanent project geweest."

Poepjes sluit niet uit dat de muziekweg elders in de provincie terugkeert. Maar dan wel ergens waar geen mensen wonen.