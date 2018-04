Vuilcontainer doorzocht na vondst dode baby Schiedam

Specialisten hebben vandaag op de vuilstort in Schiedam minutieus het afval uit een ondergrondse container doorzocht. Ze hoopten er sporen te vinden die kunnen leiden naar de ouders van de baby, die zaterdag dood werd gevonden op een balkon in Schiedam.

De ondergrondse container was zaterdag meegenomen na de vondst van het babylijkje. De politie liet ook sectie uitvoeren op het lichaam van de baby en er is dna-onderzoek gedaan, meldt RTV Rijnmond. Over de resultaten van de onderzoeken is nog niets bekend.

Nog veel vragen

Bewoners van een flatwoning ontdekten het babylijkje zaterdag rond 16.00 uur op hun balkon. Zij waarschuwden de politie. De twee zijn niet de ouders van het kindje. Het is onduidelijk hoe het lichaampje op hun balkon terechtkwam. Ook is nog onduidelijk hoe en wanneer de baby is overleden.

De politie zei eerder zich zorgen te maken over de ouders van de baby en deed het dringende verzoek aan hen om zich te melden. Er zijn vooral zorgen om de moeder. Zij heeft volgens de politie mogelijk medische of psychische hulp nodig.