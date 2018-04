Friese 'muziekweg' houdt omwonenden uit de slaap

Bij de provincie is inmiddels bekend dat er mensen zijn die last hebben van de geluiden. Vanmiddag is er een overleg, waarin wordt besproken wat er moet gebeuren met de ribbels. Ze kunnen niet uit worden gezet.

"Ik wil niet dat mensen hierom ongelukkig in huis zitten", zei gedeputeerde Sietske Poepjes tegen Omrop Fryslân. "Het is verschrikkelijk leuk en het werkt ook, maar de buurt is er niet happy mee. De provincie is er voor iedereen, dus we moeten elkaar tegemoet komen."